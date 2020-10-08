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Натуральные продукты для здорового питания

Натуральные продукты для здорового питания

  Люди, следящие за своим здоровьем, знают, что одного спорта недостаточно для поддержания организма в тонусе. Требуется еще и употреблять натуральные продукты, отличающиеся природным сост..
Как правильно употреблять сухофрукты

Как правильно употреблять сухофрукты

  Сухофрукты – продукты, которые желательно ввести в ежедневный рацион человека. Для пользователей магазин здорового питания предлагает богатый выбор сушеных яблок, изюма, вяленых груш, ды..
Сухоягоды: вкусно, полезно и удобно

Сухоягоды: вкусно, полезно и удобно

  На виртуальных полках магазина Nutraj неожиданно можно найти частичку теплого лета – сушеные ягоды. Черника, клубника, вишня, клюква в сушеном виде сохраняют максимальное количество поле..
Природные афродизиаки: натуральные специи и приправы

Природные афродизиаки: натуральные специи и приправы

  Некоторые продукты от Nutraj способны стимулировать кровообращение, улучшая насыщение клеток головного мозга кислородом. За счет такой стимуляции достигается «подстегивание» возбуждения...
Чем полезны грецкие орехи

Чем полезны грецкие орехи

  Грецкие орехи – природный источник йода. И именно о содержании йода в этом продукте знают обычные пользователи. На самом деле, стоит купить грецкие орехи, чтобы пополнить в организме зап..

Магазин здорового питания

NUTRAJ – продукция, дарящая здоровье и долголетие!

Интернет-магазин NUTRAJ – это надежный поставщик натуральных и полезных продуктов питания, рекомендуемых для употребления с целью поддержания здоровья и отличной физической формы. Особенной популярностью наша продукция пользуется у любителей фитнеса, стремящихся соблюдать в рационе идеальный баланс витаминов и микроэлементов на фоне силовых нагрузок. Всегда в наличии огромный выбор орехов, семян, сухофруктов, продуктов пчеловодства, полезного чая, цукатов, сладостей и масел. Наша натуральная еда в Москве, прошедшая строжайший контроль качества – это полезный и качественный товар от прямого поставщика по приемлемым ценам!

NUTRAJ – забота о вашем здоровье со знаком качества

При создании бренда, мы учли все аспекты, чтобы заказать полезные продукты можно было быстро и за разумные деньги. Баланс премиального качества исходного сырья и новейших производственных технологий – гарантия сохранения полезных свойств и  отличной усвояемости организмом. Ищите где купить сухофрукты в Москве и другие ценные питательные продукты? Наша гастрономическая коллекция представлена следующими категориями товаров:

  • Орехи, семена, сухофрукты – большой выбор полезных лакомств, незаменимых в ежедневном сбалансированном рационе взрослых и детей.  Способствуют насыщению организма, пополняя его энергией и даря выносливость. У нас вы сможете купить арахис, вкуснейший грецкий, бразильский, кедровый орех, кешью, макадамию, миндаль и ореховые смеси для полезных и сытных завтраков.
  • Цукаты, сухоягоды, индийские сладости – сушеная клубника, ароматные плоды вишни, клубники, боярышника, шиповника, клюквы и черники, бережно высушенные и упакованные для длительного хранения. Настоящий кладезь здоровья и бодрого самочувствия!
  • Специи и пряности – имбирь и кориандр, корица, бадьян, барбарис, мускат, лавр и многие другие – от привычных в кулинарии до экзотических приправ к блюдам.
  • Чай индийский и кофе – отборная продукция производства Индии с натуральными ароматными добавками от именитого производителя – компании REFRESSO. Загляните в нашу чайно-кофейную коллекцию и выберите напиток по вкусу!
  • Суперфуды – порошок гуараны – полезный заменитель кофе, киноа, матча, спирулина и т.д. Добавки, без которых невозможно представить современные кухни мира и здоровое меню.

Заказать наши продукты для здоровья можно на самых выгодных условиях в два клика мыши!

Преимущества заказа в NUTRAJ – 100% качества без переплат

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  • Прямой импортер проверенных продуктов питания.
  • Работаем в обход посредников – наценки исключены.
  • Строжайший входной контроль и наличие сертификатов.
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  • Прозрачное ценообразование и скидки постоянным клиентам.
  • Оперативная доставка по Москве в пределах МКАД в течение суток.

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Отзывы

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Вячеслав / 08.10.2020
Хороший магазин ..
Екатерина / 26.08.2020
Полтора месяца родила ребёнка, так как кишечник у малышки ещё не сформирован многого нельзя кушать, так я спасаюсь сухофруктами, орехами, и мне хорошо и ребёнок получает витамины через молоко. Всем ре..
Валерий / 11.08.2020
Отличная приправа. Особенно хороша при простудах, завариваю орегано в чайник и с мёдом. И вообще подходит ко всем блюдам. Рекомендую... ..
Асия / 08.08.2020
Люблю козинаки, особенно делать их самой, для этого в покупке грецких орехов , миндаля и изюма помогает магазин nutraj. Не могу не отметить что качество приобретаемого продукта на высшем уровне, сухо..
Асель / 08.08.2020
Наверное многие сталкивались с анемией во время беременности, как и я . Для плода необходимо получать железо, но когда у тебя токсикоз пить таблетки очень сложно, и тогда пытаешься искать витамины и ж..
Евгения / 27.07.2020
Я фанатка правильного питания, но сладкое люблю ужасно, девочки, когда я увидела ассортимент этого магазина, я в него влюбилась! Столько цукатов и полезных сладостей. Еще мне нравится, что очень часто..