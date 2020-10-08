NUTRAJ – продукция, дарящая здоровье и долголетие!

Интернет-магазин NUTRAJ – это надежный поставщик натуральных и полезных продуктов питания, рекомендуемых для употребления с целью поддержания здоровья и отличной физической формы. Особенной популярностью наша продукция пользуется у любителей фитнеса, стремящихся соблюдать в рационе идеальный баланс витаминов и микроэлементов на фоне силовых нагрузок. Всегда в наличии огромный выбор орехов, семян, сухофруктов, продуктов пчеловодства, полезного чая, цукатов, сладостей и масел. Наша натуральная еда в Москве, прошедшая строжайший контроль качества – это полезный и качественный товар от прямого поставщика по приемлемым ценам!

NUTRAJ – забота о вашем здоровье со знаком качества

При создании бренда, мы учли все аспекты, чтобы заказать полезные продукты можно было быстро и за разумные деньги. Баланс премиального качества исходного сырья и новейших производственных технологий – гарантия сохранения полезных свойств и отличной усвояемости организмом. Ищите где купить сухофрукты в Москве и другие ценные питательные продукты? Наша гастрономическая коллекция представлена следующими категориями товаров:

Орехи, семена, сухофрукты – большой выбор полезных лакомств, незаменимых в ежедневном сбалансированном рационе взрослых и детей. Способствуют насыщению организма, пополняя его энергией и даря выносливость. У нас вы сможете купить арахис, вкуснейший грецкий, бразильский, кедровый орех, кешью, макадамию, миндаль и ореховые смеси для полезных и сытных завтраков.

Цукаты, сухоягоды, индийские сладости – сушеная клубника, ароматные плоды вишни, клубники, боярышника, шиповника, клюквы и черники, бережно высушенные и упакованные для длительного хранения. Настоящий кладезь здоровья и бодрого самочувствия!

Специи и пряности – имбирь и кориандр, корица, бадьян, барбарис, мускат, лавр и многие другие – от привычных в кулинарии до экзотических приправ к блюдам.

Чай индийский и кофе – отборная продукция производства Индии с натуральными ароматными добавками от именитого производителя – компании REFRESSO. Загляните в нашу чайно-кофейную коллекцию и выберите напиток по вкусу!

Суперфуды – порошок гуараны – полезный заменитель кофе, киноа, матча, спирулина и т.д. Добавки, без которых невозможно представить современные кухни мира и здоровое меню.

Заказать наши продукты для здоровья можно на самых выгодных условиях в два клика мыши!

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Почему купить у нас действительно выгоднее, чем у многих конкурентов?

Прямой импортер проверенных продуктов питания.

Работаем в обход посредников – наценки исключены.

Строжайший входной контроль и наличие сертификатов.

Удобная форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

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Прозрачное ценообразование и скидки постоянным клиентам.

Оперативная доставка по Москве в пределах МКАД в течение суток.

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